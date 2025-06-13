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13.06.2025  20:21   Рита Парфенова

Рятувальники провели демонтаж аварійних конструкцій на п'яти зруйнованих об’єктах Харкова (фото)

13 червня ДСНС працювала на локаціях у Салтівському, Слобідському та Основ’янському районах Харкова – там демонтували аварійні конструкції навчальних закладів, багатоповерхівки та підприємства.

У Харкові рятувальники проводять відновлювальні роботи на пʼяти пошкоджених об’єктах
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
У Харкові 13 червня тривають аварійно-відновлювальні роботи на цивільних об’єктах, зруйнованих під час обстрілів. Над ліквідацією наслідків працювали рятувальники Харківського гарнізону ДСНС спільно з колегами з інших регіонів України.
 
У Харкові рятувальники проводять відновлювальні роботи на пʼяти пошкоджених об’єктах
 
Загалом спеціалісти працювали на п’яти локаціях у Салтівському, Слобідському та Основ’янському районах міста.
 
Роботи проводилися на території трьох навчальних закладів, одного девʼятиповерхового житлового будинку та будівлі комунального підприємства, які зазнали прямих ударів з боку ворога. Через значні руйнування конструктивних елементів ці об’єкти становили потенційну небезпеку для людей.
 
У Харкові рятувальники проводять відновлювальні роботи на пʼяти пошкоджених об’єктах
 
Верхолази та інженерні підрозділи ДСНС із використанням спеціальної техніки демонтували аварійні конструкції, розчищали завали та прибирали будівельне сміття.
 
У роботах було задіяно 47 співробітників ДСНС і 11 одиниць техніки.
 
У Харкові рятувальники проводять відновлювальні роботи на пʼяти пошкоджених об’єктах
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові розпочали аварійні роботи в девʼятиповерхівці, пошкодженій 7 червня (фото).
Тэги:  благоустрій, харків, агрессия россии
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