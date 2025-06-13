13.06.2025 20:21 Рита Парфенова

Рятувальники провели демонтаж аварійних конструкцій на п'яти зруйнованих об’єктах Харкова (фото)

13 червня ДСНС працювала на локаціях у Салтівському, Слобідському та Основ’янському районах Харкова – там демонтували аварійні конструкції навчальних закладів, багатоповерхівки та підприємства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Харкові 13 червня тривають аварійно-відновлювальні роботи на цивільних об’єктах, зруйнованих під час обстрілів. Над ліквідацією наслідків працювали рятувальники Харківського гарнізону ДСНС спільно з колегами з інших регіонів України.

Загалом спеціалісти працювали на п’яти локаціях у Салтівському, Слобідському та Основ’янському районах міста.

Роботи проводилися на території трьох навчальних закладів, одного девʼятиповерхового житлового будинку та будівлі комунального підприємства, які зазнали прямих ударів з боку ворога. Через значні руйнування конструктивних елементів ці об’єкти становили потенційну небезпеку для людей.

Верхолази та інженерні підрозділи ДСНС із використанням спеціальної техніки демонтували аварійні конструкції, розчищали завали та прибирали будівельне сміття.

У роботах було задіяно 47 співробітників ДСНС і 11 одиниць техніки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові розпочали аварійні роботи в девʼятиповерхівці, пошкодженій 7 червня (фото).