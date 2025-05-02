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02.05.2025  20:45   Дмитро Колонєй

Це програма будівництва майбутнього, яке неможливе без новітніх технологій - Ігор Терехов

У підземних школах Харкова облаштовують сучасні цифрові лабораторії у межах благодійного проєкту «Програмуй майбутнє».


Це програма будівництва майбутнього, яке неможливе без новітніх технологій - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, підземні школи у Харкові отримали сертифікати на облаштування сучасних цифрових лабораторій у межах благодійного проєкту «Програмуй майбутнє».
 
Проєкт реалізується у співпраці Харківської міської ради та Харківського ІТ Кластера. Цифрові лабораторії облаштують у ліцеях №48, 83, 105, 112, 124, 138 та 153. 
 
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Міський голова Ігор Терехов наголосив, що підтримка молоді та створення умов для її розвитку - один із пріоритетів для міста.
 
«Це програма будівництва майбутнього, яке неможливе без новітніх технологій. Такі лабораторії допоможуть молоді отримати знання, що дадуть їм шанс стати успішними», - зазначив мер.
 
Облаштовують сучасні цифрові лабораторії у підземних школах міста: Новини Харкова
 
Голова наглядової ради Харківського ІТ Кластера Олександр Медовой підкреслив, що проєкт не обмежується передачею техніки.
 
«Ми створюємо лабораторії, в яких проводитимуться курси, ігрові сесії, надаватиметься сучасний освітній контент. Ми й надалі підтримуватимемо місто, щоб діти навчалися», - зазначив він. 
 
Облаштовують сучасні цифрові лабораторії у підземних школах міста: Новини Харкова
 
Загалом була закуплена одна тисяча ноутбуків, і понад 30% з них передали саме Харкову.
 
Тэги:  ігор терехов, метрошкола, харків, діти
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