02.05.2025 20:45 Дмитро Колонєй
Це програма будівництва майбутнього, яке неможливе без новітніх технологій - Ігор Терехов
У підземних школах Харкова облаштовують сучасні цифрові лабораторії у межах благодійного проєкту «Програмуй майбутнє».
Це програма будівництва майбутнього, яке неможливе без новітніх технологій - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ
, підземні школи у Харкові отримали сертифікати на облаштування сучасних цифрових лабораторій у межах благодійного проєкту «Програмуй майбутнє».
Проєкт реалізується у співпраці Харківської міської ради та Харківського ІТ Кластера. Цифрові лабораторії облаштують у ліцеях №48, 83, 105, 112, 124, 138 та 153.
Міський голова Ігор Терехов наголосив, що підтримка молоді та створення умов для її розвитку - один із пріоритетів для міста.
«Це програма будівництва майбутнього, яке неможливе без новітніх технологій. Такі лабораторії допоможуть молоді отримати знання, що дадуть їм шанс стати успішними», - зазначив мер.
Голова наглядової ради Харківського ІТ Кластера Олександр Медовой підкреслив, що проєкт не обмежується передачею техніки.
«Ми створюємо лабораторії, в яких проводитимуться курси, ігрові сесії, надаватиметься сучасний освітній контент. Ми й надалі підтримуватимемо місто, щоб діти навчалися», - зазначив він.
Загалом була закуплена одна тисяча ноутбуків, і понад 30% з них передали саме Харкову.
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