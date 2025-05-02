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02.05.2025  20:01   Дмитро Колонєй

Загарбники вбили мирного мешканця на Харківщині

Воєнний злочин стався під час ворожого удару по місту на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 2 травня 2025 року у період орієнтовно з 16:20 до 16:40 окупаційна армія завдала серію авіаційних ударів по Купʼянську.
 
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У місті пошкоджено низку домоволодінь та господарчих будівель. З-під завалів одного з будинків деблоковано тіло загиблого чоловіка. Попередньо, під завалами перебуває ще один чоловік. Пошуково-рятувальні роботи проводяться із врахуванням безпекової ситуації у місті.
 
 
Правоохоронці вилучили уламки авіаційного боєприпасу з місця, де загинула людина. Попередньо встановлено, що російська армія застосувала ФАБ-1500 з УМПК.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що від ворожих обстрілів у Харкові за квітень постраждали 533 будівлі.
 

 

Тэги:  смерть, вбивство, харків, агрессия россии
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