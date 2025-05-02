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02.05.2025  19:19   Дмитро Колонєй

По п'яти вулицях та майдані Харкова тимчасово не ходитиме трамвай

Який трамвай, чому та як курсуватиме у суботу розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


По п'яти вулицях та майдані Харкова тимчасово не ходитиме трамвай
Як повідлмдяє РЕДПОСТ, 3 травня 2025 року з 9:00 до 17:00 3 травня через відновлення асфальтобетонного покриття трамвайної колії буде припинений рух трамваїв на 
  • узвозі Клочківському, 
  • пр. Незалежності, 
  • вул. Трінклера, 
  • вул. Миколи Хвильового, 
  • вул. Мироносицькій та 
  • майдані Іподрому 
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Трамвай №12 курсуватиме так:
 
  • розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Велика Панасівська - пров. Лосівський - пров. Пискунівський - проїзд Рогатинський - вул. Клочківська - розворотне коло «Вул. Європейська».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що поїзд Харків – Ворохта отримав нову назву «Єдність» та що нового чекає на пасажирів.
 
Тэги:  транспорт, маршрут, харків, трамвай
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