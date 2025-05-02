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02.05.2025  21:37   Дмитро Колонєй

У Харкові відкрився «Kharkiv Music Fest»

Стартував традиційний Міжнародний музичний фестиваль класичної музики, який щороку проводять у Харкові.


У Харкові відкрився «Kharkiv Music Fest»
Як повідомляє РЕДПОСТ, у церемонії відкриття фестивалю, об'єднаного темою «Коди відродження», взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він подякував організаторам заходу за те, що вони, незважаючи на війну, продовжують розвивати мистецтво у Харкові.
 
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«Тематика цього фестивалю дає надію на життя. Я впевнений, що на нас чекає славне майбутнє та відродження культурного Харкова. І сьогодні ми робимо черговий крок до відродження повоєнної культури нашого міста», - наголосив мер.
 
Відкрився фестиваль класичної музики «Kharkiv Music Fest»: Новини Харкова
 
Традиційний Міжнародний музичний фестиваль класичної музики «Kharkiv Music Fest» щороку проводять у Харкові. У місті відбудеться низка концертів, на яких виступатимуть українські та іноземні музиканти. Фестиваль триватиме до 10 червня.
 
Відкрився фестиваль класичної музики «Kharkiv Music Fest»: Новини Харкова
 
Відкрився фестиваль класичної музики «Kharkiv Music Fest»: Новини Харкова
 
 
Тэги:  подія, ігор терехов, харків
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