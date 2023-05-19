19.05.2023 21:00 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов нагородив кращих співробітників Харківської гуманітарно-педагогічної академії

У виші відбувся святковий захід, присвячений Дню науки за участі Харківського міського голови Ігоря Терехова.



Ігор Терехов нагородив кращих співробітників Харківської гуманітарно-педагогічної академії



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Міськраду, у Харківській гуманітарно-педагогічній академії відбувся святковий захід, присвячений Дню науки.

Зі святом співробітників вишу привітав мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, освіта та наука для Харкова завжди мали провідне значення, тому після війни основна увага буде сконцентрована на розвитку саме цих сфер.

«Видатний вчений Микола Амосов колись сказав, що саме наука змінює цей світ. І я з ним цілком погоджуюся. Наше місто завжди було інтелектуальною столицею України. І цю традицію ми маємо зберегти. Сподіваюся, ви нам у цьому допоможете», - наголосив Ігор Терехов.

Найкращих викладачів університету було нагороджено Почесними грамотами виконавчого комітету Харківської міської ради та Подяками міського голови.



