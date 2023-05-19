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19.05.2023  21:19   Дмитро Колонєй

ЗСУ ефективно знищують поповнення армії окупантів (відео)

Про це свідчить розповідь загарбника у перехопленій воєнною розвідкою розмові

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає про значні втрати в живій силі. Підрозділи загабників, які поповнили свої втрати мобілізованим особовим складом, після першого бойового зіткнення потребують нового поповнення.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти гинуть від наркотиків та алкоголю.

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  смерть, перехоплення, агрессия россии
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