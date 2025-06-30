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30.06.2025  12:45   Рита Парфенова

Поліція Харківщини викрила шахрайську схему працевлаштування за кордоном

Харківські правоохоронці викрили шахрайську групу, яка під виглядом працевлаштування в країнах ЄС виманювала гроші з довірливих громадян.

У Харкові викрито шахрайську схему фальшивого працевлаштування до ЄС

Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці Харківщини припинили діяльність шахрайської схеми «працевлаштування за кордоном», жертвами якої вже стали щонайменше чотири громадяни. Загальна сума завданих збитків становить понад 80 тисяч гривень.

Схему викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Харківській області ДКП НПУ спільно з УСБУ в Харківській області та слідчими ГУНП.

За даними слідства, сімейна пара з Харкова публікувала фіктивні вакансії в країнах Європейського Союзу. Під приводом оформлення документів, робочих віз та інших "сервісів" вони виманювали у потерпілих передплати в розмірі близько 700 євро.

У Харкові викрито шахрайську схему фальшивого працевлаштування до ЄС

До злочинної діяльності було залучено знайомих, через рахунки яких здійснювався вивід коштів.

Під час обшуків у фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та готівку.

Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство). Двоє з них вже перебувають під вартою. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

У Харкові викрито шахрайську схему фальшивого працевлаштування до ЄС

Наразі триває встановлення інших потерпілих і осіб, причетних до злочину.

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Тэги:  шахрайство, харків
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