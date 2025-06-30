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30.06.2025  12:22   Рита Парфенова

Село Курортне на Харківщині зазнало удару трьох дронів «Герань-2»

У ніч на 30 червня російські безпілотники атакували село Курортне в Чугуївському районі Харківської області. Унаслідок ударів пошкоджено нежитлові будівлі, виникла пожежа.

Три дрони «Герань-2» атакували Курортне на Харківщині

30 червня близько 1:00 ночі російська армія атакувала село Курортне Чугуївського району трьома дронами-камікадзе. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За попередньою інформацією, ворог застосував БпЛА типу «Герань-2».

Три дрони «Герань-2» атакували Курортне на Харківщині

Унаслідок ударів зафіксовано влучання по нежитлових будівлях, де виникла пожежа. Інформацію про обстріл оприлюднила Харківська обласна прокуратура.

За фактом атаки розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Три дрони «Герань-2» атакували Курортне на Харківщині

Прокурори та слідчі поліції продовжують документувати наслідки обстрілу для фіксації воєнного злочину.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в результаті ударів безпілотників зафіксовано кілька пожеж у Харківському та Чугуївському районах. Є пострадалі в Пісочині – поранено вісьмох людей, зокрема дитину.

Три дрони «Герань-2» атакували Курортне на Харківщині

Три дрони «Герань-2» атакували Курортне на Харківщині

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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