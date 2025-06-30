30.06.2025 12:01 Рита Парфенова

Росія завдала 7 ударів «Шахедами» по Дергачах: знищено підприємство, пошкоджено адмінбудівлі (фото)

Російські «Шахеди» вночі 30 червня вдарили по Дергачах: знищено підприємство з продуктами, пошкоджено авто, будинки, бібліотеку та адмінбудівлі.

У ніч на 30 червня, близько 1:20, місто Дергачі зазнало масованої атаки дронів-камікадзе «Шахед». Як повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, окупанти завдали 7 ударів по цивільній інфраструктурі, передає РЕДПОСТ.

Основною ціллю стало підприємство, на якому зберігались харчові продукти та побутові товари – майонез, насіння, вода, алкогольні та безалкогольні напої, корми для тварин тощо. У результаті влучань на складах спалахнула пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС. Однак підприємство зазнало критичних руйнувань і практично знищене.

Також повідомляється про пошкодження автомобілів, приватних будинків та низки адміністративних установ. Ударна хвиля зачепила будівлі місцевих відділень Пенсійного фонду України, Державної казначейської служби та публічну бібліотеку.

На щастя, люди не постраждали.

Наразі представники Дергачівського гуманітарного центру забезпечують постраждалих OSB-плитами для тимчасового закриття вибитих вікон. До ремонту пошкоджень також долучилися волонтери-реконструктори під керівництвом міської ветеранської організації.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в результаті ударів безпілотників зафіксовано кілька пожеж у Харківському та Чугуївському районах. Є пострадалі в Пісочині – поранено вісьмох людей, зокрема дитину.