30.06.2025 16:25 Віталій Хіневич

Харківська область – серед лідерів за кількістю шлюбів за тиждень

В Україні загалом зареєстровано 3632 нові родини за тиждень з 20 по 26 червня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерства юстиції України.

Протягом тижня з 20 по 26 червня 2025 року в Харківській області зареєстровано 225 шлюбів. Такий показник став п’ятим серед усіх регіонів України, свідчать оперативні дані Міністерства юстиції України.

Загалом по Україні в цей період офіційно створено 3632 нові родини.

Найбільшу кількість шлюбів зареєстровано в таких регіонах:

місто Київ — 834 пари;

Дніпропетровська область — 315;

Одеська область — 250;

Львівська область — 247;

Харківська область — 225.

У Міністерстві юстиції відзначають, що кожен факт державної реєстрації шлюбу — це результат не лише особистого рішення двох людей, а й щоденної роботи працівників ДРАЦС, які забезпечують оформлення важливих подій у житті громадян навіть в умовах воєнного стану.

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