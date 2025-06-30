    
Главная Новини Харкова Суспільство Харківська область – серед лідерів за кількістю шлюбів за тиждень
30.06.2025  16:25   Віталій Хіневич

Харківська область – серед лідерів за кількістю шлюбів за тиждень

В Україні загалом зареєстровано 3632 нові родини за тиждень з 20 по 26 червня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерства юстиції України.
 
Протягом тижня з 20 по 26 червня 2025 року в Харківській області зареєстровано 225 шлюбів. Такий показник став п’ятим серед усіх регіонів України, свідчать оперативні дані Міністерства юстиції України.
 
Загалом по Україні в цей період офіційно створено 3632 нові родини.
 
Найбільшу кількість шлюбів зареєстровано в таких регіонах:
 
  • місто Київ — 834 пари;
  • Дніпропетровська область — 315;
  • Одеська область — 250;
  • Львівська область — 247;
  • Харківська область — 225.
У Міністерстві юстиції відзначають, що кожен факт державної реєстрації шлюбу — це результат не лише особистого рішення двох людей, а й щоденної роботи працівників ДРАЦС, які забезпечують оформлення важливих подій у житті громадян навіть в умовах воєнного стану.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Харкові з'явилося на світ 8541 дитина.
 
Тэги:  харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.06 ЖКГ Абонентам «Харківводоканал» нагадали, як передавати показання приладів обліку води 30.06 Надзвичайні події Викрав майно у мирного мешканця під час захоплення Чугуївщини: прокурори передали до суду справу щодо окупанта 30.06 Надзвичайні події За тиждень на Харківщині сапери ДСНС знищили 710 ворожих мін та вибухівок
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 