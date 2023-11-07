Харківщина на ранок 7 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники три рази виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Протягом доби з 6 по 7 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
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