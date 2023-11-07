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07.11.2023  08:17   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 7 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники три рази виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Протягом доби з 6 по 7 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

  • 3 – на ліквідацію пожеж;
  • 9 – на допомогу населенню і комунальним службам;
  • 7 – інші виїзди.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 листопада 2023 року.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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