07.11.2023 08:17 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 7 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники три рази виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Протягом доби з 6 по 7 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

3 – на ліквідацію пожеж;

9 – на допомогу населенню і комунальним службам;

7 – інші виїзди.

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