07.11.2023 08:46 Рита Парфенова

Військові рф завдають удари по Харківщині: під ударом понад 17 населених пунктів

Окупанти продовжують завдавати удару по цивільній інфраструктурі прикордонних населених пунктів Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського, Куп’янського районів.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.



Близько четвертої години по полудню окупанти обстріляли с. Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. Зруйновано будинок, пожежі не зафіксували.



О 19:25 надійшла інформація про обстріл у м. Вовчанськ Чугуївського району.



Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини, зокрема:

Окіп Богодухівського району,

Гатище Чугуївського району;

Бударки Чугуївського району;

Охримівка Чугуївського району;

Кам’янка Куп'янського району;

Дворічна Куп'янського району;

Синьківка Куп'янського району;

Петропавлівка Куп'янського району;

Берестове Куп'янського району.

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