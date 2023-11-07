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07.11.2023  08:46   Рита Парфенова

Військові рф завдають удари по Харківщині: під ударом понад 17 населених пунктів

Окупанти продовжують завдавати удару по цивільній інфраструктурі прикордонних населених пунктів Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського, Куп’янського районів.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Близько четвертої години по полудню окупанти обстріляли с. Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. Зруйновано будинок, пожежі не зафіксували.

О 19:25 надійшла інформація про обстріл у м. Вовчанськ Чугуївського району.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини, зокрема:

  • Окіп Богодухівського району,
  • Гатище Чугуївського району;
  • Бударки Чугуївського району;
  • Охримівка Чугуївського району;
  • Кам’янка Куп'янського району;
  • Дворічна Куп'янського району;
  • Синьківка Куп'янського району;
  • Петропавлівка Куп'янського району;
  • Берестове Куп'янського району.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 листопада 2023 року.


 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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