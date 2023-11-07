Військові рф завдають удари по Харківщині: під ударом понад 17 населених пунктів

Окупанти продовжують завдавати удару по цивільній інфраструктурі прикордонних населених пунктів Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського, Куп’янського районів.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.
Близько четвертої години по полудню окупанти обстріляли с. Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. Зруйновано будинок, пожежі не зафіксували.
О 19:25 надійшла інформація про обстріл у м. Вовчанськ Чугуївського району.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини, зокрема:
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