Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили більше 9,5 га території та знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.
Загалом, з початку бойових дій, піротехніки ДСНС провели обстеження приблизно 4033 гектарів території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2844 кілометри ліній електропередач, 159,5 кілометри залізничних колій та 217,7 кілометрів газопроводів. У процесі робіт було виявлено та знешкоджено 82 296 вибухонебезпечних предметів.
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