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07.11.2023  09:19   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили більше 9,5 га території та знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.

 
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Протягом останньої доби, 6 листопада, було проведено обстеження приблизно 9,5 гектарів території. З них 1,3 гектара обстежено за допомогою машин механізованого розмінування. Також перевірено 6,4 кілометри ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
 
Саперами було виявлено та знешкоджено 77 ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. У роботах брали участь 33 піротехнічні розрахунки ДСНС, що включали 162 саперів та 72 одиниці техніки.

Загалом, з початку бойових дій, піротехніки ДСНС провели обстеження приблизно 4033 гектарів території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2844 кілометри ліній електропередач, 159,5 кілометри залізничних колій та 217,7 кілометрів газопроводів. У процесі робіт було виявлено та знешкоджено 82 296 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 листопада 2023 року.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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