07.11.2023 09:41 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 7 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 7 листопада 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

Харків - 12 мкР/год;

Золочів - 11 мкР/год;

Богодухів - 13 мкР/год;

Коломак - 10 мкР/год;

Великий Бурлук - 13 мкР/год;

Печеніги - 11 мкР/год;

Слобожанське - 12 мкР/год;

Куп’янськ - 12 мкР/год;

Красноград - 10 мкР/год;

Лозова - 11 мкР/год;

Ізюм - 11 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 6 листопада.