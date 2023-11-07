Який радіаційний фон в Харкові та області на 7 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 7 листопада 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 6 листопада.
Комментариев: 0
Найрезультативніше буде провести цей день на самоті, причому віддавати перевагу варто розумовим заняттям. Наприклад, розпланувати бюджет найближчим часом.
Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.
7 листопада у світі відзначають зовсім незвичайне свято — День малювання на запітнілому склі.
влажность:
давление:
ветер: