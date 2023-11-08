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08.11.2023  11:15   Рита Парфенова

Рецидивісту з ножем, який пограбував овочевий павільйон у Харкові, оголошено вирок

Прокурори у харківському суді довели вину харків’янина у розбої.

вирок суду
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, злочин скоїв 35-річний харків’янин, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом і притягався до кримінальної відповідальності за шахрайство і крадіжки.
 
Пограбування сталося 19 жовтня минулого року близько першої години дня по проспекті Героїв Сталінграда.
 
У торговельному павільйону з продажу овочів та фруктів зловмисник дістав з кишені куртки ніж і, тримаючи його лезом у бік продавця, став залякувати реалізатора.
 
Потерпілий, злякавшись за своє життя і здоров’я, відступив вглиб приміщення. Нападник таким чином отримав доступ до місця, де зберігався виторг, і, схопивши гроші, втік з місця злочину, однак майже одразу був затриманий правоохоронцями.
 
Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише частково. Він пояснив, що прийшов нібито віддати ніж, який позичив у напарниці потерпілого. За версією зловмисника, він дістав з кишені ніж і виставив його перед собою, бо лезо ножа було холодним і це доставляло дискомфорт.
 
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Комінтернівський районний суд м. Харкова визнав чоловіка винним у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові засудили чоловіка, який ошукував літніх людей.



 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  розбій, пограбквання, прокуратура, суд, харків
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