Більше ніж тисячу вибухових предметів знешкодили рятувальники Харківщини протягом доби

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1193 одиниці вибухонебезпечних предметів.
У пресслужбі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
За минулу добу 7 листопада у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження близько 11,8 га території, з них:
Саперами виявлено та знешкоджено 1193 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 166 саперів та 72 одиниць техніки.
Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4045 га території 279,5 км автомобільних доріг, 2853 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 217,7 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 83 тис. 489 ВНП.
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