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07.11.2023  15:25   Віталій Хінєвіч

Велосипедисти з Харківщини здобули медалі загальноукраїнських змагань

З 1 по 5 листопада у Львові відбулися Кубок України з велоспорту на треку серед чоловіків та жінок, а також чемпіонат України зі спринтерського омніуму серед юнаків та дівчат.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під час змагань спортсмени Харківської області здобули 7 золотих, 8 срібних та 2 бронзові медалі.
 
Найбільшу кількість золотих нагород Кубка України Харківщині приніс Богдан Данильчук. Він посів перші місця у спринті, кейрині та у гіті на 1000 м з місця, а також здобув «золото» у командному спринті разом з Валентином Варгаракиним і Владиславом Денисенко у складі об’єднаної команди з львів’янином Остапом Сулковським.
 
Також переможцями і призерами Кубка стали:
 
  • Валентин Кабашний – 1-е місце командна гонка переслідування у складі об’єднаної команди разом зі спортсменами з Львівської, Тернопільської областей та Києва, 1-е місце омніум та 2-е місце індивідуальна гонка переслідування.
  • Аріна Коротєєва - 1-е місце індивідуальна гонка переслідування, 2-е місце в дисципліні медісон разом з львів’янкою Тетяною Клімченко.
  • Софія Ковтун – 2-е місце спринт, 2-е місце кедрин, 2-е місце гіт на 1000 м з місця.
  • Єгор Коробов у складі об’єднаної команди разом зі спортсменами з Львівської та Вінницької областей – 2-е місце командний спринт, 3-е місце спринт.
  • Владислав Денисенко – 2-е місце кейрин.
  • Валентин Варгаракин – 3-е місце кейрин.
В чемпіонаті України зі спринтерського омніуму єдину медаль Харківщині принесла Марина Романенко, яка посіла друге місце в змаганнях серед дівчат.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що студентка харківського університету стала національним гросмейстером з шашок.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, спорт
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