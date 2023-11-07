Підвищення зарплат освітянам хоче скасувати уряд: дзінайтеся чому саме

07.11.2023 15:41 Дмитро Колонєй

Стало відомо, підтримає чи ні Кабмін підвищення платні педагогам.

Про це йдеться в проєкті постанови Кабміну, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Нові схеми планується запровадити з 2025 року та переглянути діючу систему надбавок і доплат "для збалансування можливостей державного та місцевих бюджетів".

Крім того, уряд планує вчергове заморозити дію постанови дію постанови про підвищення зарплат освітян.

Це обгрунтовується обмеженим в умовах воєнного стану фінансовим ресурсом бюджетів

Згідно з постановою, з 1 січня 2024 року посадові оклади мають розраховуватися, виходячи із найменшого розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника в розмірі 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Він становитиме з 1 січня 2024 року в розмірі 3 195 грн, з 1 квітня - 3 600 гривень.

"На реалізацію у 2024 році схем посадових окладів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822, видатки не передбачені", - зазначили автори проекту.