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07.11.2023  15:41   Дмитро Колонєй

Підвищення зарплат освітянам хоче скасувати уряд: дзінайтеся чому саме

Стало відомо, підтримає чи ні Кабмін підвищення платні педагогам.

Скасувати підвищення зарплат освітянам хоче уряд
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Курс, Міністерству освіти і науки планують доручити протягом 2024 року внести на розгляд Кабінету міністрів України проект акта щодо упорядкування схем посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки.
 
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Про це йдеться в проєкті постанови Кабміну, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
 
Нові схеми планується запровадити з 2025 року та переглянути діючу систему надбавок і доплат "для збалансування можливостей державного та місцевих бюджетів".
 
Крім того, уряд планує вчергове заморозити дію постанови дію постанови про підвищення зарплат освітян.
 
Це обгрунтовується обмеженим в умовах воєнного стану фінансовим ресурсом бюджетів
 
Згідно з постановою, з 1 січня 2024 року посадові оклади мають розраховуватися, виходячи із найменшого розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника в розмірі 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Він становитиме з 1 січня 2024 року в розмірі 3 195 грн, з 1 квітня - 3 600 гривень.
 
"На реалізацію у 2024 році схем посадових окладів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822, видатки не передбачені", - зазначили автори проекту.
 

 

Источник:   Курс
 Тэги:  прогноз, зарплати, підвищення
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