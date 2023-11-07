07.11.2023 15:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області зареєстровано випадок сказу у кота

Сказ у тварини було діагностовано та зареєстровано лабораторно.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

У селищі Пісочин Харківського району 3 листопада зареєстрований випадок сказу кота, який підтверджено лабораторно, постраждала людина.

За ініціативою Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області 06.11.2023 проведене позачергове засідання місцевої Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Пісочинській селищній раді, на якому винесено рішення стосовно запровадження карантинних обмежень щодо сказу на територію села Пісочин, прилеглі лісові та польові масиви.

Затверджений план комплексних заходів щодо ліквідації сказу тварин на території села Пісочин.

Згідно із затвердженим планом, фахівцями Харківської дільничної лікарні ветеринарної медицини Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини сумісно з органними місцевого самоврядування проводяться необхідні протиепізоотичні заходи, у т.ч. переоблік сприятливих до захворювання тварин та профілактичні щеплення невакцинованих проти сказу тварин, а також роз’яснювальна робота серед населення.

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