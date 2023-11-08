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08.11.2023  21:12   

У Харкові нагородили діячів культури (фото)

У Харкові відбулося нагородження з нагоди святкування Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва.


Фото: РЕДПОСТ
За високий професіоналізм, сумлінну працю під час дії воєнного стану в Україні, вагомий внесок у розвиток галузі культури у Харкові нагородили представників театрів, народних художніх колективів, районних відділів культури, художніх шкіл, палаців дитячої творчості, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва - професійне свято України. Відзначається щорічно 9 листопада разом із Днем української писемності та мови.
 
Заснований з метою відзначити вагомий вклад творчих особистостей у відродження української національної культури, розвиток народної творчості, активну культурно-просвітницьку діяльність.
 

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Тэги:  харків, нагородження, культура
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