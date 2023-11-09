09.11.2023 00:30 Рита Парфенова

9 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

9 листопада в усьому світі – Міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемітизму.

День був встановлений з ініціативи Міжнародної мережі проти расизму UNITED, яка об'єднує понад 500 організацій із 49 країн. 9 листопада 1938 року у Німеччині відбулися масові погроми євреїв, назване згодом «Кришталевою ніччю». Під час погромів 9-10 листопада в нацистській Німеччині було спалено та зруйновано 267 синагог та заарештовано близько 30 тисяч євреїв, відправлених до концентраційних таборів.



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"Ми обираємо майбутнє без радіації!" – під таким девізом щороку 9 листопада у світі відбувається Міжнародний день антиядерних акцій. Екологи та інші небайдужі громадяни влаштовують цього дня у різних містах пікети, демонстрації та акції протесту проти розвитку атомної енергетики та за підвищення її безпеки. Також вони організують антиядерні табори біля небезпечних об'єктів та встановлюють знаки, які інформують громадян про небезпеку, у місцях із підвищеним радіоактивним фоном.

Прикмети дня

За народним календарем сьогодні Параскева – день, коли було прийнято давати обітниці, обіцянки виконати якусь роботу чи зробити якусь потрібну справу. Наприклад, селянки нерідко давали обітницю виткати за одну ніч завісу для ікони Діви Марії. За виконання обітниці Параскева, як вважалося, могла здійснити заповітне бажання чи надіслати здоров'я близьким людям. Якщо ж у дім приходило нещастя, треба було дати зарок і виконати його в повному мовчанні, а наступного ранку піти до церкви і помолитися святій Параскеві, попросити її допомоги. У цьому випадку біда мала піти.

Що не можна робити 9 листопада

Не можна ігнорувати виконання обіцянки, адже це може спричинити нещастя.

Якщо ваше життя пов'язане зі сценою, і після виступу ви приймете в подарунок живі квіти, то незабаром ваша популярність згасне.

Також цього дня

У 1801 народився Гейл Борден, американський філантроп, бізнесмен і винахідник, який розробив методи довготривалого збереження харчових продуктів. Зокрема йому належить честь відкриття методу приготування згущеного молока.



1911 – парижанин Жорж Клод запатентував неонову рекламу.



1961 – власник ліверпульського магазину грамплатівок Брайан Епстайн відвідав кафе «Кеверн Клаб», де почув четвірку молодих музикантів, які звалися The Beatles.



1961 – місто Сталіно перейменовано на Донецьк.



1962 – місто Станіслав перейменовано на Івано-Франківськ.



1979 – внаслідок помилки американського комп'ютера системи NORAD (Північноамериканське Командування Авіакосмічної оборони North American Aerospace Defense Command), який повідомив про радянський ядерний напад, у США оголошено ядерну тривогу. Протягом десяти хвилин світ перебував на краю ядерної війни. Пізніше було встановлено, що причиною інциденту стала комп'ютерна стрічка, призначена для відпрацювання дій при ракетному нападі, яка була помилково завантажена в комп'ютер, що перебуває на бойовому чергуванні.



1989 – у ніч із 9 на 10 листопада відкривається вільний прохід громадян зі Східної до Західної частини Берліна. Починається руйнація Берлінського муру.



1997 – в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.



2001 – 12-річна мешканка Гамбурга увійшла до Книги рекордів Гіннеса як володарка найдовшого у світі язика. При визначенні рекорду враховувалася не сама довжина, бо наскільки його можна висунути з рота. Аніка Ірмлер здатна висунути язика на 7 сантиметрів. Середня довжина язика у людини становить 5 сантиметрів. Дівчинку було визнано серед подруг чемпіонкою з дразнилок.



2005 – європейський зонд Венера-експрес стартував до Венери.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Андрій, Валентин, Капітоліна, Марк, Нестор.

за Юліанським календарем: Антон, Віктор, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Мотрена, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Теодор, Тимофій, Федір, Ян.