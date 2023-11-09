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09.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.

Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9 - 14 м/с.

Температура повітря: протягом доби 7 - 9° тепла.

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Народні прикмети

  • Іній на деревах віщує мороз.
  • Якщо вранці стелиться туман, незабаром настане потепління.
  • З цього часу починає вночі замерзати вода.
  • Наші пращури помітили, якщо у зайця хутро побіліло – зима недалечко.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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