09.11.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.

Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9 - 14 м/с.

Температура повітря: протягом доби 7 - 9° тепла.

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