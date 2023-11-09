Прогноз погоди у Харкові на 9 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
9 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.
Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9 - 14 м/с.
Температура повітря: протягом доби 7 - 9° тепла.
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Присвятіть день тому, що вам справді дорого. Вітається спілкування з рідними та коханими людьми.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
9 листопада в усьому світі – Міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемітизму.
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