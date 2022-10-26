26.10.2022 13:58 Дмитро Колонєй

Харківські медики можуть знайти роботу на сайті МОЗ: яким чином

Міністерство охорони здоров’я запустило на своєму сайті розділ «Портал вакансій медичних працівників».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , «Портал вакансій медичних працівників» покликаний допомогти кожному медику, який потребує роботи, знайти вакансію, що йому підходить. Ознайомитися з пропозиціями, що розміщені на порталі, можна за посиланням

Від початку роботи на порталі подано понад 500 вакансій до закладів охорони здоров’я по всій Україні.

Портал вакансій - простий та зручниий у користуванні.

Щоб знайти вакансії медик-пошукач може:

скористатися фільтром за областю, вказавши необхідну у полі «Область».

відфільтрувати заклади охорони здоров’я за формою власності та обрати з-поміж державних, комунальних, приватних тощо.

фільтрувати і за посадою. Для цього слід вибрати необхідну посаду з випадного списку. Фільтр автоматично відсортує вакансії за запитом та видасть усі відповідні.

В описі вакансії міститься вся необхідна інформація, включно з вимогами до кандидата, розміром заробітної плати та додатковими перевагами.

МОЗ запрошує тих, хто шукає роботу, користуватися цим порталом та закликаємо роботодавців активно розміщувати вакансії.