26.10.2022 13:58 Дмитро Колонєй
Харківські медики можуть знайти роботу на сайті МОЗ: яким чином
Міністерство охорони здоров’я запустило на своєму сайті розділ «Портал вакансій медичних працівників».
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, «Портал вакансій медичних працівників» покликаний допомогти кожному медику, який потребує роботи, знайти вакансію, що йому підходить. Ознайомитися з пропозиціями, що розміщені на порталі, можна за посиланням
.
Від початку роботи на порталі подано понад 500 вакансій до закладів охорони здоров’я по всій Україні.
Портал вакансій - простий та зручниий у користуванні.
Щоб знайти вакансії медик-пошукач може:
-
скористатися фільтром за областю, вказавши необхідну у полі «Область».
-
відфільтрувати заклади охорони здоров’я за формою власності та обрати з-поміж державних, комунальних, приватних тощо.
-
фільтрувати і за посадою. Для цього слід вибрати необхідну посаду з випадного списку. Фільтр автоматично відсортує вакансії за запитом та видасть усі відповідні.
В описі вакансії міститься вся необхідна інформація, включно з вимогами до кандидата, розміром заробітної плати та додатковими перевагами.
МОЗ запрошує тих, хто шукає роботу, користуватися цим порталом та закликаємо роботодавців активно розміщувати вакансії.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0