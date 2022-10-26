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26.10.2022  13:58   Дмитро Колонєй

Харківські медики можуть знайти роботу на сайті МОЗ: яким чином

Міністерство охорони здоров’я запустило на своєму сайті розділ «Портал вакансій медичних працівників».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, «Портал вакансій медичних працівників» покликаний допомогти кожному медику, який потребує роботи, знайти вакансію, що йому підходить. Ознайомитися з пропозиціями, що розміщені на порталі, можна за посиланням
 
Від початку роботи на порталі подано понад 500 вакансій до закладів охорони здоров’я по всій Україні.
 
Портал вакансій - простий та зручниий у користуванні.

Щоб знайти вакансії медик-пошукач може:

  • скористатися фільтром за областю, вказавши необхідну у полі «Область».
  • відфільтрувати заклади охорони здоров’я за формою власності та обрати з-поміж державних, комунальних, приватних тощо.
  • фільтрувати і за посадою. Для цього слід вибрати необхідну посаду з випадного списку. Фільтр автоматично відсортує вакансії за запитом та видасть усі відповідні.
В описі вакансії міститься вся необхідна інформація, включно з вимогами до кандидата, розміром заробітної плати та додатковими перевагами.
 
МОЗ запрошує тих, хто шукає роботу, користуватися цим порталом та закликаємо роботодавців активно розміщувати вакансії.
 
Источник:   Портал вакансій медичних працівників
 Тэги:  вакансии, медики, харьков, украина
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