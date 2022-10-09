09.10.2022 15:00 Віталій Хінєвіч

Харків'ян запрошують на кіносеанс

Кінопоказ проходитиме на безоплатній основі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Cinema Club.

Повідомляється, що в ТРЦ "Nikolsky" для всіх бажаючих 15 жовтня о 16:00 проходитиме спецпоказ фільму «Я працюю на цвинтарі». Це дебютний повний метр від режисера Олексія Тараненка.

«Раді повідомити, що фільм «Я працюю на цвинтарі» можна буде подивитися в Харкові та поспілкуватися з режисером Олексієм Тараненком та автором сценарію Павлом «Паштетом» Белянським.

На місці будуть дивани, стільці. З собою можна брати їжу та напої, каримати, підстилки. А також ковдри або теплий одяг, бо на паркінгу може бути прохолодно. Попереджуємо, там бетон, це для тих, хто буде брати підстилки, щоб розуміли, на чому будете сидіти, якщо вам не вистачить посадкового місця. Кількість посадкових місць 100-120»-, зазначили в Kharkiv Cinema Club.

Також під час події можна буде задонатити на ЗСУ та придбати книжку Павла «Паштета» Белянського «Я працюю на цвинтарі».

«Я працюю на цвинтарі» — це історія Саші, який має власну контору з виготовлення пам’ятників. Кожного дня до нього приходять замовники. Іноді смішні ситуації, іноді - драматичні. Але і в самого головного героя є таємниця, яка не дає йому стати щасливим на повну.

Це кіно про життя, як воно є: яскраве, яке має свій початок і свій фінал, але таке цікаве й дивовижне. За своїми жанровими особливостями фільм є новим явищем для нашого кінематографу, яскравим представником так званої “нової хвилі”, який об’єднав цікаву, незвичну історію, прекрасний акторський каст та сильне бажання творців відкрити українцям нову віху вітчизняного кінематографу.