09.10.2022 14:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік убив друга

Чоловік зустрівся зі своїм другом, якого давно не бачив.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що в січні 2022 року молодик приїхав до свого батька до села Огульці Харківської області. Чоловік вирішив зустрітись зі своїм старим знайомим, якого давно не бачив. У ході зустрічі між чоловіками виник конфлікт, молодик схопив ніж та завдав один удар у шию 38-річному хазяїну будинку, від чого він помер на місці.

Після скоєння злочину зловмисник втік до Харкова, де ховався від правоохоронців. Проте за кілька днів чоловіка затримали.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлено до Валківського районного суду Харківської області.

Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне.