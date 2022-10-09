09.10.2022 15:28 Дмитро Колонєй

РФ підштовхує Білорусь до війни з Україною

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, представник управління Вадим Скібіцький зокрема заявив у програмі військового телебачення України “Під прицілом”:

“Ми бачимо заходи, які проводяться рф для того щоб змусити керівництво БНР вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі лідерів держав, де обговорюється це питання і путін намагається схилити лукашенка до цього рішення".

На сьогоднішній день, за даними воєнної розвідки України, біля нашого кордону зосереджено 6 батальйонів - механізовані батальйони та батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

Наскільки довго буде така ситуація це буде залежати від того як будуть розвиватися події на фронті і взагалі, як будуть розвиватися події у війні агресора проти нашої держави

8 жовтня 2022 року, послу України в Білорусі було вручено дипломатичну ноту, яка стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі.