    
Главная Новини Харкова Армія РФ підштовхує Білорусь до війни з Україною
09.10.2022  15:28   Дмитро Колонєй

РФ підштовхує Білорусь до війни з Україною

Про це інформує воєнна розвідка України.

Підштовхує Білорусь до війни з Україною РФ
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, представник управління Вадим Скібіцький зокрема заявив у програмі військового телебачення України “Під прицілом”:  
 
“Ми бачимо заходи, які проводяться рф для того щоб змусити керівництво БНР вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі лідерів держав, де обговорюється це питання і путін намагається схилити лукашенка до цього рішення".
 
На сьогоднішній день, за даними воєнної розвідки України, біля нашого кордону зосереджено 6 батальйонів  - механізовані батальйони та батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.
 
Наскільки довго буде така ситуація це буде залежати від того як будуть розвиватися події на фронті і взагалі, як будуть розвиватися події у війні агресора проти нашої держави
 
8 жовтня 2022 року, послу України в Білорусі було вручено дипломатичну ноту, яка стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі.
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 