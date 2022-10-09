Шляховики відновлюють вулиці районів Харкова

Про це інформує КП «Шляхрембуд» Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Шляхрембуд», працівники підприємства відновлюють дороги Харкова. Зокрема, комунальники приводять до ладу вулиці Холодногірського району. Шляховики ліквідовують місця розриття, латають вибоїни, а також прибирають з доріг опале листя та сміття.
Комментариев: 0
День обіцяє бути успішним, причому не лише для вас, а й для ваших опонентів. Тож як мінімум здорової конкуренції сьогодні не уникнути.
Бабіне літо добігає кінця. Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Починаючи з 2000 року, 9 жовтня відзначають День ріелтора в Україні.
влажность:
давление:
ветер: