    
Главная Новини Харкова ЖКГ Шляховики відновлюють вулиці районів Харкова
09.10.2022  16:02   Дмитро Колонєй

Шляховики відновлюють вулиці районів Харкова

Про це інформує КП «Шляхрембуд» Харкова.


Шляховики відновлюють вулиці районів Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Шляхрембуд», працівники підприємства відновлюють дороги Харкова. Зокрема, комунальники приводять до ладу вулиці Холодногірського району. Шляховики ліквідовують місця розриття, латають вибоїни, а також прибирають з доріг опале листя та сміття.

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  ремонт дорог, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.10 Дороги та транспорт На півночі від Харкова ремонтують дороги до деокупованих територій (фото) 06.10 ЖКГ Шляховики Харкова ремонтуют проїжджу частину важливих магістралей міста 05.10 ЖКГ Шляховики Харкова відновлюють покриття вулиць та дорожню розмітку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 