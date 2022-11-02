02.11.2022 15:57 Дмитро Колонєй

Під Харковом зловили двох колаборантів (фото)

Жінку, що чекала на Росію та чоловіка який втілував плани агресора у навчанні, затримали під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що 60-річна переселенка з Донецької області, переїхавши до смт Великий Бурлук на Харківщині, під час окупації активно підтримувала дії РФ проти України.

5 вересня 2022 року колаборантка надала інтерв‘ю російським журналістам «Первого каналу». Жінка розповіла пропагандистам, як «з 2014 року чекала на Росію».

Другий підозрюваний — директор навчального закладу у с. Андріївка Куп’янського району — також активно підтримував «руський мир». У серпні він провів нараду працівників та повідомив, що навчання у закладі буде здійснюватись за російською програмою, оплата працівникам виплачуватиметься у російських рублях.

7 вересня 2022 року у селищі Великий Бурлук Куп’янського району колаборант отримав російські підручники за стандартами освіти держави-агресора, які у подальшому привіз до навчального закладу. Після цього він надав вказівку працівникам роздати отримані ним російські підручники учням.

1 листопада 2022 року двох колаборантів затримано в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 55-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом вчинення дій, спрямованих на впровадження освіти держави-агресора у закладах освіти (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

60-річна жінка підозрюється у активній участі в інформаційній діяльності у співпраці з державою-агресором (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Наразі прокурорами обласної прокуратури ініційовано питання про обрання підозрюваними запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.