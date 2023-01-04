    
Главная Новини Харкова ЖКГ Фахівці відновили електропостачання в селі Макарове
04.01.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

Фахівці відновили електропостачання в селі Макарове

Фахівці Золочівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання в селі Макарове Золочівської громади.

Енергетики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Харківобленерго».
 
Через активні бойові дії село було знеструмленим з березня минулого року. За словами енергетиків, наразі тут проживає понад 100 споживачів. Частину села було заживлено ще в грудні.  
 
"Ремонтні роботи ускладнювалися через погодні умови та складний рельєф місцевості. Населений пункт розташований на пагорбах, тому техніці подекуди важко було проїхати, особливо в теплу погоду, коли дороги перетворювалися на багнюку", - розповіли в Золочівському РЕМ.
 
Енергетики працюють над відновленням ліній електропередачі, які живлять село Цилюрики. У найближчих планах - відновлення електропостачання також і в селі Дуванка. 
 
Загалом у Золочівській громаді без світла ще близько 130 людей, які проживають у 12 селах. Більшість з них - прикордонні.
 
Нагадаємо, у житловому районі Харкова оперативно відновили подачу води городянам.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.01 ЖКГ У житловому районі Харкова оперативно відновили подачу води городянам 04.01 ЖКГ Внаслідок ворожих обстрілів Харківської області пошкоджено розподільчі газопроводи 03.01 ЖКГ Харківські комунальники протягом тижня усунули понад 90 аварійних ситуацій на водоводах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 