04.01.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

Фахівці відновили електропостачання в селі Макарове

Фахівці Золочівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання в селі Макарове Золочівської громади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Харківобленерго».

Через активні бойові дії село було знеструмленим з березня минулого року. За словами енергетиків, наразі тут проживає понад 100 споживачів. Частину села було заживлено ще в грудні.

"Ремонтні роботи ускладнювалися через погодні умови та складний рельєф місцевості. Населений пункт розташований на пагорбах, тому техніці подекуди важко було проїхати, особливо в теплу погоду, коли дороги перетворювалися на багнюку", - розповіли в Золочівському РЕМ.

Енергетики працюють над відновленням ліній електропередачі, які живлять село Цилюрики. У найближчих планах - відновлення електропостачання також і в селі Дуванка.

Загалом у Золочівській громаді без світла ще близько 130 людей, які проживають у 12 селах. Більшість з них - прикордонні.