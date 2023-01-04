Рівень радіації у Харкові та області на 4 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 4 січня 2023 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
по місту Харкову 0,11 – 0,14 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10 – 0,15 мкЗв/год
Нагадаємо, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 4 січня.
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Зірки радять уникати азартних ігор та алкоголю, які сьогодні можуть непомітно затягнути у свій небезпечний вир, через що є ризик зробити багато прикрих помилок.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Вчені, дослідники та просто любителі наукових експериментів щороку 4 січня відзначають День Ньютона.
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