Рівень радіації у Харкові та області на 8 січня

Заздалегідь приготуйтеся до того, що може піти негаразд. Особливої обережності слід дотримуватись у спілкуванні з оточуючими: високий ризик спровокувати емоційний вибух.

Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.