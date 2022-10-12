Ворог обстрілював Харківщину, корегуючи вогонь за допомогою дронів (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 12 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.
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Порада зірок: нічого серйозного цього дня не плануйте. Намагайтеся більше радіти приємним дрібницям, але не налягайте на солодке.
Ранок у Харкові очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів.
Щорічно 12 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з артритом, що проводиться з 1996 року.
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