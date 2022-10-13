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13.10.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 жовтня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+8°C (відчувається як +7°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 23%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +12°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +11°...+10°C (відчувається як +10°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Народні прикмети

13 жовтня спостерігали за журавлями: якщо вони вже відлетіли, значить буде рання і холодна зима.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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