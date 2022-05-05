05.05.2022 08:56 Рита Парфенова

8 и 9 мая в Харькове могут продлить комендантский час

Мэр Харькова Игорь Терехов не исключает возможности провокаций со стороны России на 8 и 9 мая.



Фото из открытых источников

Об этом Харьковский городской голова заявил в эфире национального телемарафона 4 мая, передает РЕДПОСТ.



"Близость врага, расстояние небольшое. Я думаю, что возможны любые провокации. Тем более, это праздник. Я хочу сразу сказать, что этим провокациям мы будем давать очень жесткий отпор вместе с правоохранительными органами и делать все возможное, чтобы не допустить в эти святые дни для каждого украинца любых провокаций, и чтобы у нас не дай бог не было жертв", - отметил мэр.



Вопрос, будет ли продлен комендантский час в эти дни в Харькове, еще будет обсуждаться", сообщил Игорь Терехов. По его словам, масштабных мероприятий на эти дни в городе не планируется.



"Вопрос удлиненного комендантского часа мы еще будем обсуждать. Могу лишь сказать, что мы не будем проводить таких больших грандиозных мероприятий, к которым мы привыкли, ведь это была такая хорошая традиция. Я уверен, что после нашей победы мы восстановим эту традицию и будем так само праздновать День победы во Второй мировой войне, как и День победы над российским агрессором", - сказал Терехов.

Напомним, ранее Игорь Терехов обратился к жителям Харькова с призывом ограничить передвижение по городу, поскольку несмотря на уменьшение количества обстрелов находиться на улице все еще опасно.



