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16.01.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині син наніс смертельний удар матері

Житель міста Люботин побив власну матір.

кулак
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію в Харківській області.
 
Правоохоронці повідомили, що в жовтні минулого року під час сімейної сварки, 37-річний син завдав матері кілька ударів по обличчю.
 
Після чого жінка впала на підлогу і знепритомніла. Її доправили до лікарні міста Харків, де вона за деякий час померла.
 
Зловмисника було затримано, 13 січня матеріали кримінального провадження направлені до суду для розгляду по суті. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі згідно з частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, у Харківській області чоловік напав із ножем на знайомого.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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