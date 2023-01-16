16.01.2023 13:15 Віталій Хінєвіч
На Харківщині син наніс смертельний удар матері
Житель міста Люботин побив власну матір.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на поліцію в Харківській області.
Правоохоронці повідомили, що в жовтні минулого року під час сімейної сварки, 37-річний син завдав матері кілька ударів по обличчю.
Після чого жінка впала на підлогу і знепритомніла. Її доправили до лікарні міста Харків, де вона за деякий час померла.
Зловмисника було затримано, 13 січня матеріали кримінального провадження направлені до суду для розгляду по суті. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі згідно з частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України.
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