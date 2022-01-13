13.01.2022 14:43 Рита Парфенова

Резкое потепление и штормовой ветер: погода в Харькове на пятницу, 14 января

Старый Новый год в Харькове будет пасмурным, а усиление скорости ветра до 15-24 м/с днем и 25-30 м/с вечером соответствуют II-му, оранжевому, уровню опасности.

Существенное ухудшение погодных условий по городу и области вызовет прохождение через Харьковщину активного «ныряющего» циклона Famke, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



За счет высокой скорости перемещения циклона ожидается значительное усиление ветра и небольшие осадки в виде дождя днем и мокрого снега к вечеру. Ветер западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 17-22 м/с, вечером усиление до 25-27 м/с. Температура воздуха резко повысится – от 9-11° градусов мороза ночью, до ​​1-3° градусов тепла днем.



Одновременно с этим атмосферное давление в течение дня снизится более чем на 10 мм рт. столба, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Подробнее о погоде на 14 января

Утром пасмурно, вероятность осадков 71%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -6°C). Ветер западный, 7 м/с, порывы 17-22 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -4°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 84%. Температура воздуха +2°...0°C (ощущается как -5°C). Ветер западный, 10 м/с, порывы 25-27 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 734 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. 14 января 2022 года ожидается благоприятная космическая погода. Солнечная активность продолжит находиться в спокойном состоянии, поэтому ждать магнитных бурь не стоит.



Народные приметы. Если Старый Новый год выпадает на растущую Луну, как сегодня, то по народным приметам весной можно большой ожидать разлив рек.



Выпавший в это день снег, сильный мороз или туман предвещают хороший урожай.



Если в этот день дует ветер, это сулит хороший урожай орехов.