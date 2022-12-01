Почесна харків'янка Олександра Зуб святкує день народження

1 грудня відзначає день народження директорка Харківської гімназії №6 «Маріїнська гімназія» Олександра Зуб.
Почесну громадянку міста Харкова привітав Харківський міський голова Ігор Терехов.
«Багато років свого життя Ви поклали на освітянську ниву і заслужили беззаперечний авторитет як серед колег, так і серед учнів. Високий професіоналізм, управлінський талант і любов до своєї справи стали запорукою високих результатів у навчанні, які постійно демонструють Ваші гімназисти. Але найголовніше, що Ви допомагаєте дітям визначитися з майбутнім і обрати свій шлях у житті. Знаю, що чимало колишніх Ваших учнів вдячні Вам за це!
Бажаю Вам міцного здоров'я, родинного благополуччя, творчих успіхів і нових звершень! Нехай мир повернеться якнайшвидше!» - говориться у привітанні.
Комментариев: 0
Емоції можуть перехльостувати через край. Тому шопінг може вилитися в масу безглуздих витрат, а вечірка затягтися до ранку.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно 1 грудня відповідно до рішення ВООЗ та рішення Генеральної Асамблеї ООН, прийнятих у 1988 році.
влажность:
давление:
ветер: