01.12.2022 11:40 Рита Парфенова

Почесна харків'янка Олександра Зуб святкує день народження

1 грудня відзначає день народження директорка Харківської гімназії №6 «Маріїнська гімназія» Олександра Зуб.





Почесну громадянку міста Харкова привітав Харківський міський голова Ігор Терехов.



«Багато років свого життя Ви поклали на освітянську ниву і заслужили беззаперечний авторитет як серед колег, так і серед учнів. Високий професіоналізм, управлінський талант і любов до своєї справи стали запорукою високих результатів у навчанні, які постійно демонструють Ваші гімназисти. Але найголовніше, що Ви допомагаєте дітям визначитися з майбутнім і обрати свій шлях у житті. Знаю, що чимало колишніх Ваших учнів вдячні Вам за це!



Бажаю Вам міцного здоров'я, родинного благополуччя, творчих успіхів і нових звершень! Нехай мир повернеться якнайшвидше!» - говориться у привітанні.