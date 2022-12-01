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01.12.2022  11:40   Рита Парфенова

Почесна харків'янка Олександра Зуб святкує день народження

1 грудня відзначає день народження директорка Харківської гімназії №6 «Маріїнська гімназія» Олександра Зуб.

директорка Харківської гімназії №6 «Маріїнська гімназія» Олександра Зуб

Почесну громадянку міста Харкова привітав Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Багато років свого життя Ви поклали на освітянську ниву і заслужили беззаперечний авторитет як серед колег, так і серед учнів. Високий професіоналізм, управлінський талант і любов до своєї справи стали запорукою високих результатів у навчанні, які постійно демонструють Ваші гімназисти. Але найголовніше, що Ви допомагаєте дітям визначитися з майбутнім і обрати свій шлях у житті. Знаю, що чимало колишніх Ваших учнів вдячні Вам за це!

Бажаю Вам міцного здоров'я, родинного благополуччя, творчих успіхів і нових звершень! Нехай мир повернеться якнайшвидше!» - говориться у привітанні.

Источник:   ХМР
 Тэги:  день рождения, поздравление, харьков, игорь терехов
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