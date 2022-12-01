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01.12.2022  12:00   Віталій Хінєвіч

У Вовчанську Укропшта відновила роботу стаціонарного відділення: які послуги доступні

Мешканці деокупованого Вовчанська вже можуть приходити до стаціонарного поштового відділення.

Укрпошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Повідомляється, що у місті Вовчанськ Харківської області доступне стаціонарне відділення Укрпошти. Жителі Вовчанської ОТГ можуть обслуговуватись у 2 таких відділеннях: Вовчанськ (індекс 62504) та Вільча (індекс 62519).
 
У відділені, що поновило роботу у Вовчанську, вже почалась виплата пенсій. Найближчим часом  планується видача фінансової соціальної допомоги, а також прийом та видача посилок.
 
Після звільнення населених пунктів Харківської області Укрпошта поступово відновлює роботу стаціонарних відділень. Де стаціонарні відділення поки не відновились, послуги поштового зв’язку надаються за допомогою пересувних відділень Укрпошти.
 
Нагадаємо, з 1 грудня у Харкові відкриваються пункти видачі гарячої їжи: адреси.
 
Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  харьков, укрпошта
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