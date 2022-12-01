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01.12.2022  12:07   Рита Парфенова

Ще одному колаборанту на Харківщині повідомили про зраду

Слідчі повідомили мешканцю Ізюмського району Харківщини про підозру у колабораційній діяльності


Новини Харкова: мешканцю Підлимана повідомили про зраду

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Після повномасштабного вторгнення рф на територію України 43-річний чоловік добровільно зайняв посаду "помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района в Харьковской области" у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території села Підлиман.

Зловмисник контролював та організовував роботу «Підлиманського старостинського округу».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

30 листопада слідчі Ізюмського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, під час перевірки автомобілів на вулицях Харкова затримано імовірного коригувальника який знимав адмінбудівлі з геолокацією.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  коллаборант, харьков, агрессия россии
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