Ще одному колаборанту на Харківщині повідомили про зраду

Слідчі повідомили мешканцю Ізюмського району Харківщини про підозру у колабораційній діяльності
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Після повномасштабного вторгнення рф на територію України 43-річний чоловік добровільно зайняв посаду "помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района в Харьковской области" у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території села Підлиман.
Зловмисник контролював та організовував роботу «Підлиманського старостинського округу».
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
30 листопада слідчі Ізюмського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.
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