01.12.2022 12:07 Рита Парфенова

Ще одному колаборанту на Харківщині повідомили про зраду

Слідчі повідомили мешканцю Ізюмського району Харківщини про підозру у колабораційній діяльності





Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Після повномасштабного вторгнення рф на територію України 43-річний чоловік добровільно зайняв посаду "помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района в Харьковской области" у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території села Підлиман.

Зловмисник контролював та організовував роботу «Підлиманського старостинського округу».



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.



30 листопада слідчі Ізюмського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, під час перевірки автомобілів на вулицях Харкова затримано імовірного коригувальника який знимав адмінбудівлі з геолокацією.