27.12.2022 16:33 Рита Парфенова

Комунальники ліквідували серйозні аварії в одному з районів Харкова

У понеділок, 26 грудня, значний обсяг відновлювальних робіт на водогонах здійснено у Новобаварському районі.



vodokanal.kharkov.ua

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

«Досвідченими районними бригадами під керівництвом Сергія Самойлова було оперативно усунуто дві серйозні аварійні ситуації на водопровідних магістралях по вулицях Переможців (діаметр 300 мм) та Конотопській (діаметр 100 мм). В обох випадках, детально проаналізувавши характер пошкоджень, удалося провести ремонтні роботи без відключення харків'ян від водопостачання. Також по вулиці Москалівській встановили два пожежні гідранти», - поінформував начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Євгеній Сальков.

На підприємстві зазначили, що загалом протягом понеділка бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 11 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядкували 8 оглядових колодязів.



Сьогодні, 27 грудня, бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочали ліквідацію 19 пошкоджень на водопровідних мережах.



Для економії часу ремонтних бригад комунальники просять докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, за минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» усунули 95 аварійних ситуацій на водоводах, упорядкували 75 оглядових колодязів із заміною запірно-регулювальної арматури і капітально відремонтували 21 водорозбірну колонку.