    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти обстріляли Харківщину 24 січня: стан здоров'я поранених
24.01.2023  15:35   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Харківщину 24 січня: стан здоров'я поранених

Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали цивільні особи.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
Очільник ХОВА повідомив, що окупанти з артилерії обстріляли село Липці на Харківщині. Поранення отримав 59-річний чоловік та 46-річна жінка. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями, стан середній.
 
Крім того, ворог наносив удари з мінометів та артилерії по населеному пункту Стрілеча. Постраждалих не виявлено.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 23 по 24 січня 2023 року зафіксовано чотири пожежі, спричинені обстрілами з боку окупаційних військ росії.
 

Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.01 Надзвичайні події СБУ встановила командира авіаполку рф, за чиїм наказом знищили будинок культури у Лозовій 24.01 Надзвичайні події Внаслідок ворожого обстрілу Харківської області поранено 5 мирних жителів 24.01 Надзвичайні події Харків на ранок 24 січня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 