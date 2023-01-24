24.01.2023 15:35 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Харківщину 24 січня: стан здоров'я поранених

Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали цивільні особи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Очільник ХОВА повідомив, що окупанти з артилерії обстріляли село Липці на Харківщині. Поранення отримав 59-річний чоловік та 46-річна жінка. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями, стан середній.

Крім того, ворог наносив удари з мінометів та артилерії по населеному пункту Стрілеча. Постраждалих не виявлено.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 23 по 24 січня 2023 року зафіксовано чотири пожежі , спричинені обстрілами з боку окупаційних військ росії.



