24.01.2023 15:35 Віталій Хінєвіч
Окупанти обстріляли Харківщину 24 січня: стан здоров'я поранених
Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали цивільні особи.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
Очільник ХОВА повідомив, що окупанти з артилерії обстріляли село Липці на Харківщині. Поранення отримав 59-річний чоловік та 46-річна жінка. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями, стан середній.
Крім того, ворог наносив удари з мінометів та артилерії по населеному пункту Стрілеча. Постраждалих не виявлено.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харківській області за добу з 23 по 24 січня 2023 року зафіксовано чотири пожежі
, спричинені обстрілами з боку окупаційних військ росії.
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