24.01.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

СБУ встановила командира авіаполку рф, за чиїм наказом знищили будинок культури у Лозовій

Військовим злочинцем виявився командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил зс рф полковник Олег Тимошин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на СБУ у Харківській області.

Повідомляється, що за вказівкою військового злочинця Олега Тимошина, окупанти обстріляли ракетами будинок культури у Лозовій.

«За його вказівкою російські окупанти у травні обстріляли ракетами торговельний центр "Рів’єра" в Одесі та міський будинок культури у Лозовій Харківської області. Зокрема, саме він організував удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року. У результаті обстрілу загинуло 46 людей, ще 79 – травмовано.

У липні Тимошин наказав вдарити по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку «Годжи» в селищі Сергіївка на Одещині. Від обстрілу загинуло 14 людей, ще 30 – отримали важкі травми»,- зазначили в СБУ.

Загалом ворожі обстріли, здійснені за наказом Тимошина, призвели до загибелі 88 та поранення 240 мирних українців.



