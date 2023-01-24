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24.01.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

СБУ встановила командира авіаполку рф, за чиїм наказом знищили будинок культури у Лозовій

Військовим злочинцем виявився командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил зс рф полковник Олег Тимошин.

воений здлочинець
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на СБУ у Харківській області.
 
Повідомляється, що за вказівкою військового злочинця Олега Тимошина, окупанти обстріляли ракетами будинок культури у Лозовій.
 
«За його вказівкою російські окупанти у травні обстріляли ракетами торговельний центр "Рів’єра" в Одесі та міський будинок культури у Лозовій Харківської області. Зокрема, саме він організував удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року. У результаті обстрілу загинуло 46 людей, ще 79 – травмовано.
 
У липні Тимошин наказав вдарити по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку «Годжи» в селищі Сергіївка на Одещині. Від обстрілу загинуло 14 людей, ще 30 – отримали важкі травми»,- зазначили в СБУ.
 
Загалом ворожі обстріли, здійснені за наказом Тимошина, призвели до загибелі 88 та поранення 240 мирних українців.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловіки побили пенсіонера.
 

Источник:   СБУ Харківська область
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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