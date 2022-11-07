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07.11.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 листопада

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+3°C (відчувається як +1°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 1%. Температура повітря +5...+3°C (відчувається як +3°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.

Ввечері мінлива марність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°..+2°C (відчувається як -1°C). Вітер піденно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 5%. Активність Сонця залишається низькою. Очікуються лише незначні геомагнітні коливання, які призведуть до виникнення магнітних бур.

Народні прикмети

Наші пращури звернули увагу на те, що вранці цього дня “або дощем заливає, або снігом замітає”, також можливий і туман.

У минулі часи казали, що “в листопаді схід сонця з заходом серед дня зустрічаються”.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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