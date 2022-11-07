Прогноз погоди у Харкові на 7 листопада

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+3°C (відчувається як +1°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 1%. Температура повітря +5...+3°C (відчувається як +3°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.
Ввечері мінлива марність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°..+2°C (відчувається як -1°C). Вітер піденно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Можливість магнітних бур: 5%. Активність Сонця залишається низькою. Очікуються лише незначні геомагнітні коливання, які призведуть до виникнення магнітних бур.
Наші пращури звернули увагу на те, що вранці цього дня “або дощем заливає, або снігом замітає”, також можливий і туман.
У минулі часи казали, що “в листопаді схід сонця з заходом серед дня зустрічаються”.
Найрезультативніше буде провести цей день на самоті, причому віддавати перевагу варто розумовим заняттям. Наприклад, розпланувати бюджет найближчим часом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
7 листопада у народі називають Дідівські плачі. Цього дня заведено поминати померлих рідних.
влажность:
давление:
ветер: