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16.11.2022  18:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові розшукують свідків ДТП

Водій авто здійснив наїзд на пішохода.

ДТП
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 14 листопада близько 17:00 в районі будинку 224 по вулиці Великій Панасівській 31-річний водій автомобіля "ЗАЗ-Daewoo" скоїв наїзд на пішохода. 38-річного постраждалого з чисельними тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. 
 
На даний час проводиться досудове розслідування кримінального провадження. Свідків та очевидців даної дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефоном:  099-703-19-80 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в  Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до капітана поліції Ростислава Юрійовича Тарасова.
 
Нагадаємо, під час ексгумації тіла людини окупанти обстріляли Куп'янськ.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харьков, дтп
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