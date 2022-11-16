16.11.2022 18:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові розшукують свідків ДТП

Водій авто здійснив наїзд на пішохода.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 14 листопада близько 17:00 в районі будинку 224 по вулиці Великій Панасівській 31-річний водій автомобіля "ЗАЗ-Daewoo" скоїв наїзд на пішохода. 38-річного постраждалого з чисельними тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

На даний час проводиться досудове розслідування кримінального провадження. Свідків та очевидців даної дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефоном: 099-703-19-80 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до капітана поліції Ростислава Юрійовича Тарасова.

Нагадаємо, під час ексгумації тіла людини окупанти обстріляли Куп'янськ.