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16.11.2022  18:50   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 18.00 16.11.2022 щодо російського вторгнення.

Генштаб ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
 Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області. Зокрема на Слобожанському напрямку- з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Білий Колодязь, Бочкове, Мала Вовча та Комісарове.
 
На Куп’янському та Лиманському напрямках – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське та Терни.
 
Нагадаэмо, під час ексгумації тіла людини окупанти обстріляли Куп'янськ.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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