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16.11.2022  19:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові створять інтерактивну картку з аптеками та магазинами, які працюють під час відключення світла

Інтерактивна карта дозволить ознайомитись із переліком аптек та магазинів, які працюють під час відключенні електропостачання.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що інтерактивну карту, де можна буде подивитися, які аптеки та магазині працюють під час відключення електроенергії, створюють у місті Харкові. 
 
Харківський міський голова Ігор Терехов підкреслив, що всі служби роблять все можливе, щоб якомога менше відключати в місті електропостачання. А в свою чергу містяни продовжують заощаджувати електроенергію. 
 
«Харків’яни - одна дружня родина. Ми обов'язково переможемо і обов’язково вистоїмо»,- зазначив мер Харкова.
 
Нагадаємо, нові системи оповіщення повітряної тривоги працюватимуть у Харківській області.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, карта
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