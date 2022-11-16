16.11.2022 19:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові створять інтерактивну картку з аптеками та магазинами, які працюють під час відключення світла

Інтерактивна карта дозволить ознайомитись із переліком аптек та магазинів, які працюють під час відключенні електропостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що інтерактивну карту, де можна буде подивитися, які аптеки та магазині працюють під час відключення електроенергії, створюють у місті Харкові.

Харківський міський голова Ігор Терехов підкреслив, що всі служби роблять все можливе, щоб якомога менше відключати в місті електропостачання. А в свою чергу містяни продовжують заощаджувати електроенергію.

«Харків’яни - одна дружня родина. Ми обов'язково переможемо і обов’язково вистоїмо»,- зазначив мер Харкова.

Нагадаємо, нові системи оповіщення повітряної тривоги працюватимуть у Харківській області.