    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Конфлікт між чоловіком та жінкою закінчився смертю
16.11.2022  19:50   Віталій Хінєвіч

Конфлікт між чоловіком та жінкою закінчився смертю

У Харкові відбулася побутова сварка.

У Харкові чоловік вбив жінку
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що в листопаді 2021 року між неодноразово засудженим 41-річним чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт. Незабаром побутова сміття переросла у рукоприкладство. Чоловік двічі вдарив жінку по голові, коли вона впала на підлогу і знепритомніла, нападник завдав їй ще двох ударів у грудну клітку.
 
Близько місяця потерпіла провела в лікарні, проте в грудні 2021 року вона померла.
 
У суді чоловік визнав провину у скоєнні злочину. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років та 6 місяців. Триває строк на апеляційне оскарження.
 
Нагадаємо, під час ексгумації тіла людини окупанти обстріляли Куп'янськ.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.11 Надзвичайні події Жінка вбила чоловіка в Харківській області 12.11 Надзвичайні події У Харківській області чоловіки вкрали кабель 12.11 Надзвичайні події У Харкові пограбували дачні будинки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 