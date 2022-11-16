16.11.2022 19:50 Віталій Хінєвіч

Конфлікт між чоловіком та жінкою закінчився смертю

У Харкові відбулася побутова сварка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що в листопаді 2021 року між неодноразово засудженим 41-річним чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт. Незабаром побутова сміття переросла у рукоприкладство. Чоловік двічі вдарив жінку по голові, коли вона впала на підлогу і знепритомніла, нападник завдав їй ще двох ударів у грудну клітку.

Близько місяця потерпіла провела в лікарні, проте в грудні 2021 року вона померла.

У суді чоловік визнав провину у скоєнні злочину. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років та 6 місяців. Триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, під час ексгумації тіла людини окупанти обстріляли Куп'янськ.