15.09.2022 14:45 Віталій Хінєвіч
Безпечний маршрут на деокуповану територію Харківської області: "Укравтодор" надав мапу
З 11 вересня Служба автомобільних доріг у Харківській області обстежує звільнені від окупантів території Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на «Укравтодор».
Повідомляється, що у надскладних умовах разом з піротехніками ДСНС дорожники оцінюють завдану росією шкоду дорожній інфраструктурі.
Передусім відновлюють транспортне сполучення до міст Балаклія, Куп'янськ та Ізюм.
Переглянути у навігаторі безпечний маршрут можна за посиланням
.
«Наголошуємо, що розмінування та забезпечення безперешкодного проїзду ще триває. Не рекомендуємо пересуватися цим маршрутом без нагальної потреби.
Рекомендуємо пересуватися виключно у світлу пору доби та дотримуватися безпечної швидкості руху. Нагадаємо, що на деокупованих у попередні місяці територіях харківські дорожники влаштували 4 тимчасові переправи і очистили 142 кілометри автошляхів»,- зазначили в "Укравтодорі".
Нагадаємо, окупанти в Харківській області тримали
у підвалі підлітків.
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