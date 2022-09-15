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15.09.2022  14:45   Віталій Хінєвіч

Безпечний маршрут на деокуповану територію Харківської області: "Укравтодор" надав мапу

З 11 вересня Служба автомобільних доріг у Харківській області обстежує звільнені від окупантів території Харківської області.

схема руху
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укравтодор».
 
Повідомляється, що у надскладних умовах разом з піротехніками ДСНС дорожники оцінюють завдану росією шкоду дорожній інфраструктурі.
 
Передусім відновлюють транспортне сполучення до міст Балаклія, Куп'янськ та Ізюм. 
 
Переглянути у навігаторі безпечний маршрут можна за посиланням.
 
«Наголошуємо, що розмінування та забезпечення безперешкодного проїзду ще триває. Не рекомендуємо пересуватися цим маршрутом без нагальної потреби.
Рекомендуємо пересуватися виключно у світлу пору доби та дотримуватися безпечної швидкості руху. Нагадаємо, що на деокупованих у попередні місяці територіях харківські дорожники влаштували 4 тимчасові переправи і очистили 142 кілометри автошляхів»,- зазначили в "Укравтодорі".
 
Нагадаємо, окупанти в Харківській області тримали у підвалі підлітків.
 
Источник:   Укравтодор
 Тэги:  харьков, карта
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