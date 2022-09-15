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15.09.2022  14:25   Віталій Хінєвіч

СБУ виявила списки всіх «посадовців» окупаційних адміністрацій у Харківській області

Служба безпеки продовжує масштабні стабілізаційні заходи в прифронтових районах сходу України.

СБУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на СБУ.
 
Повідомляється, що після деокупації населених пунктів Харківської області було затримано 16 колаборантів.
 
Тринадцятьом з них вже повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та одинадцятьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
 
Загалом у звільнених населених пунктах Харківщини співробітники СБУ провели поглиблену перевірку близько 7 тис. осіб.
 
Також у ході оперативних дій на звільнених територіях співробітники СБУ отримали повні списки з установчими даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які співпрацювали з ними.
 
Крім того, виявлено реєстри «податкової служби» загарбників, до яких  вносили всі комерційні структури, які фінансували збройну агресію через сплату так званих «податків» до бюджету рф.
 
Нагадаємо, у Харківській області затримали двох жінок, які співпрацювали з окупантами.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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