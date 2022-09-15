15.09.2022 14:25 Віталій Хінєвіч

СБУ виявила списки всіх «посадовців» окупаційних адміністрацій у Харківській області

Служба безпеки продовжує масштабні стабілізаційні заходи в прифронтових районах сходу України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на СБУ.

Повідомляється, що після деокупації населених пунктів Харківської області було затримано 16 колаборантів.

Тринадцятьом з них вже повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та одинадцятьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Загалом у звільнених населених пунктах Харківщини співробітники СБУ провели поглиблену перевірку близько 7 тис. осіб.

Також у ході оперативних дій на звільнених територіях співробітники СБУ отримали повні списки з установчими даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які співпрацювали з ними.

Крім того, виявлено реєстри «податкової служби» загарбників, до яких вносили всі комерційні структури, які фінансували збройну агресію через сплату так званих «податків» до бюджету рф.

Нагадаємо, у Харківській області затримали двох жінок, які співпрацювали з окупантами.